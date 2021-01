Pazite na nagajivi jezik

Ni malo parov, ki med seksom govorijo grdo, uporabljajo grobe in prostaške izraze, ki jih vzburjajo, a meja med grotesknim in erotičnim je zelo tanka. Stvari lahko hitro postanejo smešne ali bizarne namesto spolno privlačne.



Po spletu krožijo zgodbice ljudi, ki se jim je zgodilo ravno to – smešno namesto seksi. Neka uporabnica je zapisala, da je bil trenutek, ko ji je moški, s katerim je seksala, rekel, da jo njegov penis gleda in se ji smeji, nepozaben ter da se je komaj vzdržala smeha, čeprav ni bilo mišljeno smešno.



Drug uporabnik je opisal zgodbo, ko je prvič spal z dekletom in mu je med seksom zavpila, naj ji natakne ovratnico, jo nateg...e in sprehodi kot psa. Bil je popolnoma šokiran, saj je bilo dekle videti izjemno nežno in krhko, po nekaj spolnih odnosih pa sta se razšla.



Neko dekle je zapisalo, da je seksalo s fantom, ki ji je med odnosom rekel, da se je vanjo verjetno malo polulal, kar je bilo res, drugo dekle pa je ostalo brez besed, ko jo je fant ljubkoval po telesu in ji šepetal, da ga noro spominja na njegovo sestro. Morda je res šlo za poskuse umazanega govorjenja med seksom, a so očitno zgrešili svoj cilj.

