Pasti prijateljskega seksa

Čustvena enakopravnost

Konec iskanja

Čeprav je med rjuhami lahko zabavno, ne pozabite, da s tem prihajajo tudi (čustvena) tveganja.

Brez večerje, kina in nato še brez obleke, tako nekako je videti seks med prijatelji, kar še ne pomeni, da ni zabavno. A katere so v resnici prednosti oziroma pomanjkljivosti prijateljskega seksa?Čeprav se v seks s prijateljem ljudje spustijo, ker si želijo samo avanture in potešitve seksualnih želja, se stvari hitro lahko zapletejo in ena stran začuti več kot druga.Če drugi v paru emocionalno ne sledi, potem postaneta čustveno neenakopravna, saj eden stvari doživlja globlje, bolj osebno in tvega zlomljeno srce, drugi pa tega morda niti ne ve, vsekakor pa ni v enakem položaju. Zaljubljeni prijatelj se raje nauči skrivati svoja prava čustva, da se lahko prijateljstvo s privilegiji nadaljuje.Ko prijatelj postane tudi spolni partner, večina ljudi preneha iskati partnerja, saj menijo, da ga ne potrebujejo: imajo prijatelja, s katerim se lahko zabavajo in ki jih seksualno zadovolji, le redki imajo voljo in čas, da se resno zapletejo s kom drugim.Tako mineva čas in priložnosti za spoznavanje novega partnerja je vedno manj.