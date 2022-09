Partnerski odnos se konča, ko ni več želje po seksu s partnerjem

Živimo v času in na geografski širini in dolžini, kjer ni (več) dogovorjenih porok. Bile so v življenju moje prababice, ki je bila tako rekoč ženitna posrednica v zdaj potopljeni Šaleški dolini in okolici ter botra marsikateremu otroku, saj se je dogovarjala za poroke, pri katerih je bila v ospredju veličina njive in zemljišč. Tedaj ni nihče govoril o ljubezenski naklonjenosti med pari. Bila je tudi mediatorka med sprtimi družinami. Mogoče pa imam malo te žilice po njej.

Preberite več na Onaplus.si.