Partnerji pod maminim vplivom: kakšna so opozorilna znamenja?

Veliko se govori o maminih sinovih, manj o maminih hčerah, a tudi te obstajajo, oboji pa so pod tako močnim vplivom svojih mam, da imajo težave v partnerskem odnosu. Kakšna so opozorilna znamenja?

Zapleten odnos

Odnos s starši, mamo, spada med najbolj pomembne, ki jih imata partnerja zunaj svojega odnosa, a če partner odnos z mamo opiše kot zapleten, se vprašajte, ali je tak zdrav. Vsak odnos ima svojo dinamiko, a sem nikakor ne spada zapletenost, ki že s seboj prinaša občutek nelagodja.

Nezvestoba

Ljudje, ki jih mame niso naučile spoštovanja in ljubezni do žensk, imajo po raziskavah več nagnjenosti k nezvestobi kot tisti, ki svojo mamo resnično cenijo. Moški, ki ne spoštuje svoje mame, pogosto skače s cveta na cvet in je v življenju redko samski, ženske pa imajo težave s samopodobo.

Prioriteta

Če boste pozorno poslušali partnerja, boste opazili, kako govori o svoji mami. Če vam našteva, kaj vse stori za njo, če ji je v vsem podrejen in ji daje prednost pred vsem, tudi vami, je čas za alarm. To namreč pomeni, da vi nikoli ne boste na prvem mestu, saj je tam – mama. Obstaja razlika v tem, kako lepo skrbeti za mamo, in tem, da se jo postavlja na piedestal.

Sprememba

Če se začne partner v bližini svoje mame obnašati popolnoma drugače in ga nenadoma ne prepoznate več, bodite pozorni na to. Lažen, zdolgočasen, a vljuden nasmeh, narejeno zanimanje, laganje ali prikrivanje malenkosti so nekaj, kar zdaj počne njej, sčasoma pa se takšno vedenje prenese na partnerja.

Nedostopnost

Če čutite, da se partner lahko preda samo do neke mere, potem pa postane čustveno nedostopen, se vprašajte, ali ima težave z mamo. Verjetno bo sam od sebe o tem težko spregovoril, vendar največje rane vedno ležijo v otroštvu in so vezane na starše, zato bi bilo dobro, da se odprejo in zacelijo, če si želite predanega partnerja.