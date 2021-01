Partner vam ne more dati vsega

Če imate partnerja ali ga morda še niste našli, najprej poiščite v sebi stvari, ki vam jih nihče drug ne more dati. Posvetite se sebi. Če boste energijo vlagali vase in v svoj razvoj, boste postajali vedno boljša različica samega sebe, ki je zadovoljna v svoji družbi. To ne pomeni, da si družbe drugih ne želite, zagotovo pa je ne iščete obsedeno, saj imate toliko drugih stvari, ki vas zaposlujejo in osrečujejo. Samozadostni in samostojni ljudje so odlični partnerji, ker ne visijo na drugem, ampak se znajo tudi sami imeti dobro, kar jih dela privlačne. Prav tako ni treba razmišljati, da je samo partner tisti, ki vas lahko osreči. Če čutite v sebi praznino, jo partner v najboljšem primeru lahko zapolni samo do neke mere, sicer pa morate poiskati razlog zanjo.



Poslušajte svojo intuicijo. Vsak človek si želi ob sebi nekoga, ki ga bo podpiral in razumel, vendar mora tudi sam zase vedeti, kdo je, kako razmišlja, kaj si želi, in pri tem poslušati svoj notranji glas, tudi če ni vedno usklajen s partnerjevim pogledom na stvari. Obstaja razlog, da imajo ljudje intuicijo, zaupajte ji!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: