»Partner me pogosto obtožuje in se nikoli ne opraviči, za vse sem kriva jaz«

»Včasih je zares hladen. V konfliktih me pogosto obdolži, da sem kriva za stvari in situacije, za katere se nikakor ne čutim krivo. Ko mu poskušam predstaviti svoj pogled, mi tega ne dovoli, ampak vztraja pri svojem, ter me začne zmerjati in govoriti, da sem motena, in podobno ...«

Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.