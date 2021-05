»Partner bi me rad prisilil, da živim z njegovo mamo«

»Težava, zaradi katere vas prosim za nasvet, je, da partner želi, da se k nama preseli tudi njegova nedavno ovdovela mama. Meni to ni všeč, zaradi česar sva v konfliktu. Njegovi argumenti so, da je ne želi pustiti same, ker je že v letih in potrebuje pomoč, ter da bo lahko pazila na otroke, ko jih bova imela, ker ne zaupa varuškam.«Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si