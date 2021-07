Otresite se partnerja - zombija

Vajeti v roke

Najprej si priznajte, da se vam je zgodil zombing.

Ghosting je že dolgo znan izraz, ki v prevodu iz angleščine pomeni, da partner iz vašega življenja brez opozorila in nenadoma izgine kot duh. Zombing gre še korak dlje, saj govori o partnerju, ki izgine, nato pa se lepega dne kot zombi spet pojavi, da bi vajin odnos oživil od mrtvih. Kaj storiti?Najprej si priznajte, da se vam je zgodil zombing, saj boste tako preprečili, da bi partner še naprej manipuliral z vami. Vajeti morate vzeti v svoje roke, nato pa razmisliti, ali ste sploh pripravljeni odpustiti in začeti znova, saj na koncu koncev nikoli ne veste, ali se bo to ponovilo. Če boste tvegali, je dobro vedeti vsaj to, zakaj je do tega prišlo in kaj storiti, da se ne bo več.Ni samo partner tisti, ki potrebuje pozornost, saj zapuščena oseba po navadi ostane sama z občutkom krivde in zavrženosti, zato zlahka sprejme nekoga nazaj in tako postane žrtev, ki je vedno izpostavljena manipulaciji. A kdor ljubi z vsem srcem, običajno najde dovolj razumevanja, da začne od začetka, in kljub vsem trdno postavljenim mejam tvega, da bo kdaj spet prizadet. Zombing se namreč lahko vedno ponovi.