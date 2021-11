Osem tipov žensk, ki strašijo moške: z njimi je težko živeti

Psihologi imajo svojo razlago – obstajajo vrste vedenja, ki jih moški lahko potrpijo, zaradi nekaterih vrst vedenja pa se žensk bojijo. Tukaj je osem tipov žensk, ki se jim moški po mnenju psihologov izogibajo.

Preveč skrivnostne ženske

Obstaja rek, da »mora imeti vsaka ženska vsaj eno skrivnost«. Seveda je to do neke mere res. Ko pa se ženska začne obnašati preveč skrivnostno, izgine za nekaj dni brez kakršnega koli pojasnila, se ne oglasi na telefon ali v zadnjem trenutku odpove zmenek, tudi najbolj samozavesten moški s tem ne bo zadovoljen, ne glede na to, kako zelo mu je ženska všeč.

Sebične ženske

Tega ni treba dodatno pojasnjevati. Takšne ženske svojo pozornost usmerjajo le na tiste, ki živijo v denarju in razkošju. Edino merilo pri njihovem izboru naslednjega 'življenjskega partnerja' je vprašanje: »Kaj mi lahko ponudi?« Takšna ženska bo odšla takoj, ko bo našla moškega, ki ima več.

Ženske s previsokimi zahtevami in pričakovanji

Takšna ženska nikoli ne more biti popolnoma zadovoljna ali srečna. Odgovornost za svoje življenje in vse, kar se dogaja, bo vedno prelagala na svojega partnerja. Če torej moški ne upraviči njenih upov in pričakovanj, bosta sledila kričanje in prelaganje krivde. Nenehno prizadevanje za srečo in življenje v skladu s pričakovanji nekoga drugega je zelo naporno, zato se moški takšnemu razmerju izogiba.

Čustveno nestabilne ženske

Takšne ženske običajno iz muhe naredijo slona. Ne hranijo se s kruhom, ampak s škandali. Običajno so precej strupene osebe, saj sesajo energijo in se hranijo s količino čustev in živcev, ki jih porabijo ljudje okoli njih. Več takšnih situacij ustvarijo, bolje zanje. Iz nič lahko potočijo solzo, po nekaj minutah pa se spet smejijo, kot da se ni nič zgodilo. Seveda je s takšno osebo zelo težko imeti tesen in dolgotrajen odnos, ker ni jasno, kaj lahko od nje pričakujemo v naslednjem trenutku.

Ženske, ki omalovažujejo moškega

Te ženske zmorejo vse same in vse vedo bolje od drugih. Takšne je enostavno prepoznati, saj se njihove fraze običajno začnejo z »Jaz osebno bi ...«, »Popravila bom pipo, ker se mi zdi, da ti to ne gre najbolje ...«. Moški to običajno opazijo že na prvem zmenku, ko po večerji v restavraciji takoj rečejo: »Zase bom plačala sama, nočem ti biti nič dolžna.« Seveda nekje globoko v duši takšne ženske hrepenijo po ljubezni, želijo se sprostiti in nehati delati vse same, a zaradi nesrečne izkušnje v preteklosti moškim ne zaupajo več in od njih ne pričakujejo pomoči. Seveda se takšne ženske lahko spremenijo, a pred tem mora biti moški pripravljen iti skozi fazo nenehnega razvrednotenja vsega, kar naredi zanjo, nezaupanja in zavračanja.

Ženske, ki imajo samo en cilj – poročiti se

Prepoznavanje takšne ženske ni tako težko – moškemu bo vedno povedala le tisto, kar želi slišati od nje. Takšna ženska je vedno dobro razpoložena, ljubiteljica vseh vrst, popolna in ubogljiva. Zdi se, da je pripravljena posvetiti vse svoje življenje svojemu partnerju, zato v večini primerov nima svojih interesov in hobijev, ker za to preprosto nima časa, posvečena je le moškemu in njegovim težavam. Vredno je biti pozoren na to, ali ima taka ženska svoje mnenje o različnih stvareh in vprašanjih ne glede na to, ali lahko zagovarja in podpira pogovor. Na splošno so takšne ženske le redko iskrene, vsa njihova čustva in občutki so preveč ponarejeni, kar inteligentna oseba hitro in zlahka opazi.

Ženske, ki so večno ljubosumne in željne nadzora

Takšna ženska želi nenehno spremljati vse vidike moškega, saj ga že šteje za svojo 'lastnino': ​​od tega, kaj naj trenira njen partner, do tega, s kakšnimi prijatelji se druži. Hkrati pa bo ljubosumna na skoraj vsako žensko, ki ga samo pogleda. Seveda tukaj ni prostora za osebni prostor in čas. Normalen človek ne bo dovolil, da ga nekdo tako omeji.

Ženske, ki se nenehno pritožujejo nad vsem

Takšne ženske imajo vedno slabo službo, čevlje, ki so neudobni, in kar je najpomembneje, ne morejo zadovoljiti 'gospoda Popolnega'. Po pogovoru s takšno žensko ima moški občutek, da je sama in nesrečna. Njena negativnost bo preprosto pogasila njegovo željo po njej, piše Miss7.