Osem opozoril, da še niste pripravljeni na zvezo

Prepričani ste, da ste pripravljeni na trajen in zrel partnerski odnos. A kljub temu, da vse moči usmerjate v to, da bi ga osnovali, se vedno nekje zalomi. In sprašujete se, zakaj se kolesje ne more in ne more obrniti vam v prid.

Največkrat za takšen scenarij niso krive okoliščine, pač pa posameznik sam. Dogajanje ga namreč opozarja, da še ni zrel za resno zvezo. Kaj tudi vas opominja na to? Strokovnjakinja za zveze Jane Garapick izpostavlja osem pokazateljev, da je treba nekaj spremeniti na sebi.

Vedno izbirate napačne ljudi

Po nekakšnem vzorcu se zato vselej ujamete v odnos z osebo, ki ni prava za razmerje, vsak odnos zato žalostno propade.

Prepričani ste, da potrebujete nekoga, da bi bili srečni

Povsem zmotno je mnenje, da vas lahko osreči nekdo drug. Druga oseba lahko srečo dopolni, ne more pa biti odgovorna zanjo.

Menite, da lahko nekoga rešite

Kompleks rešiteljice je v resnici zelo pogost. Neredko se zgodi, da zvezo nekdo osnuje z namenom, da bi drugi osebi pomagal iz napačnih življenjskih vzorcev. Zadeva se praviloma na koncu klavrno konča.

Iščete nekoga, ki bi rešil vas

Tako zvezo začnete na povsem napačnih temeljih in jo že vnaprej obsodite na propad.

Iščete nekoga, ki bi vas izpopolnil

Če zvezo začenjate iz tega razloga bo vse, kar boste dobili, disfunkcionalen odnos.

Več časa, kot sebi, namenjate iskanju ljubezni

Najboljši način, da bi našli ljubezen, je posvečanje sebi in svoji rasti. To je prvi pogoj za zdrav in uspešen odnos.

S seboj nosite veliko čustvene prtljage

Če niste razrešili čustvenih stisk in dilem iz preteklosti, je praktično nemogoče osnovati uspešen odnos v prihodnosti.

Spreminjate se, da bi vas oseba, ki vam je všeč, vzljubila

Napaka, ki jo zagrešijo mnogi in napaka, ki mnoge stane uspešne zveze. Pretvarjanje in igranje ni recept zanjo. Le v odnosu, kjer je nekdo lahko od vsega začetka tisto, kar je, so dani pogoji za trajno in uspešno razmerje.