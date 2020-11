Osem obveznih ritualov žensk pred seksom

Čeprav je spontani seks poseben in neprecenljiv, ni vedno takšen. Kar ima svoj plus, saj načrtovanje omogoča dobro pripravo. Kako pa se dame pripravijo na vroče dejanje? Z vsaj osmimi nepogrešljivimi rituali. Premišljena izbira spodnjega perila Ujemajoče se spodnje hlače in modrček so nedvomno prva izbira. Depilacija Še preden si nadenejo izbrano perilo poskrbijo, da odvečne dlačice ne bi ovirale celotnega dogajanja. Romantična in seksi glasba Če se zadeva odvija v njihovem domu, ničesar ne prepuščajo naključju, kar pomeni, da del priprav zaobjema primerno glasbo. Izbira hrane Nanjo so pozorne cel dan, kajti nočejo tvegati, da bi neprimeren izbor živil povzročil napihnjen trebuh. Izbira vonja Tik preden odvržejo vse krpice preverijo, v kakšnem stanju so njihove pazduhe. Kratka osvežitev spodaj Znova: tik pred dejanjem izkoristijo zadnjo priložnost za osvežitev intimnih predelov. Razmislek o kontracepciji V smislu: sem vzela tabletko, imam kondom? Kajti modra ženska ničesar ne prepušča naključju. Še zadnji pogled v ogledalo Kot potrditev sebi in svojemu videzu. Potem, ko je vse na mestu, je nasmeh sami sebi in misel: "Videti sem čudovito", neprecenljiva spodbuda.