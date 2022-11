Osem najpogostejših pritožb nesrečnih soprogov

Pestrosti in raznolikosti parov navkljub se zdi, da se večina soprogov pritožuje okoli enih in istih tem in kadar njihovo negodovanje ostane preslišano ali ignorirano, lahko pripelje do zloma zakona ali zveze.

Kaj pa nesrečne soproge največkrat moti? Tu je osem najpogostejših pritožb.

Vedno je slabe volje

Partnerka, da ne bo pomote. Njen ton in glas sta polna negativnosti, prezira in kritike.

Če jo on na to pozori, ona krivdo za svoje obnašanje prevali nanj in se namesto, da bi ga poslušala ter upoštevala, besno brani, kar le še prilije olja na ogenj.

Stalno ukazuje in nadzira

Ko si on privošči malo počitka, ona hitro najde nekaj, kar bi moral opraviti.

In ko se odpravi na pijačo s prijatelji, ga neprestano kliče in mu pošilja sporočila v smislu, kdaj bo doma.

Zavrača seksi povabila

Ko on konkretno namigne, da bi bil čas za malo telesne ljubezni, ona zavije z očmi.

Ko jo objame v postelji, mu obrne hrbet in če se mu vendarle preda, samo zre v strop ter čaka, da bo vsega konec.

Ne skrbi zase

Potem, ko sta že leta par, ona ne skrbi več za pričesko, prenehala je vaditi in se na sploh truditi za fizično podobo.

A ne samo to, s tem, ko preneha skrbeti zase, se še čustveno umakne iz zakona.

Je samo še mama

Ne le v odnosu do otrok, temveč tudi v odnosu do soproga kar pomeni, da je do njega pokroviteljska in se obnaša, kot bi bil njeno dete, ne pa njej enakovredna zrela oseba.

Je alfa starš

In kot »vodja tropa« verjame le v svoj prav, zavrača soprogove vzgojne prijeme, jih kritizira ali mu sploh ne pusti do besede.

Ni hvaležna

Hvaležnost je neprecenljiva sestavina kvalitetne zveze in kadar ena stran začuti, da jo druga jemlje kot samo po sebi umevno in ne ceni dejanj ter zanje ni hvaležna, to seveda ni prav nič lep občutek, zato ni čudno, da se je nehvaležnost znašla na seznamu najpogostejših moških pritožb.

Nima svojih interesov

Zato se vse njeno življenje vrti okoli zakona in družine, kar pričakuje tudi od partnerja, čeprav jo ta spodbuja, da bi pogledala izza okvirjev družinskega življenja.

Na srečo so vse te zadrege premagljive, treba pa se jih je na prvem mestu zavedati, jih preprečiti in če je za to že prepozno, odpraviti.

Kako? S primerno komunikacijo in z upoštevanjem dejstva, da je zakon ali zveza vendarle skupnost dveh odraslih in enakovrednih oseb, v kateri se lahko vsak kdaj tudi zmoti in ima vsak kdaj tudi prav.