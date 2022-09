Osem lastnosti žensk po 40. letu, ki povsem očarajo mlajše moške

Katere so lastnosti, s katerimi ženske po 40. letu očarajo mlajše moške in jih pripravijo do tega, da se zaljubijo vanje? Nekaj odgovorov na to vprašanje ima portal sensa.rs.

1. Zvestoba sebi.

Ženska pri teh letih sebe pozna bolje kot sploh kdaj prej v življenju. Pa tudi ceni se in se ima rada takšna, kot je. Ne pretvarja se, da je nekaj drugega samo zato, da bi bila nekomu všeč. Ne, igra z odprtimi kartami in ostaja zvesta sebi, svojim vrednotam, načelom, slogu življenja in vsemu, kar odlikuje njen značaj.

2. Neodvisnost

Neodvisnost, finančna samostojnost in samostojnost v življenju na sploh ženski po 40. letu omogočajo, da skrbi sama zase in se na nikogar ne opira. Ima svoja sredstva, svojo kariero, svoje življenje, ki ga z drugim deli zato, ker si to želi, ne pa zato, ker bi v to bila primorana.

