Organizatorka razkrila, kaj se v resnici dogaja na svingerskih zabavah

30-letna Alice Bizzare iz južnega Velsa je nekoč delala kot natakarica, nato pa jo je pot zanesla v svet seksualnih zabav, natančneje svingerskih srečanj. Za Daily Star je pojasnila, kaj se na njih sme, kaj ne, kdo jih lahko obiskuje in kakšna je njena dejanska vloga kot organizatorka takšnih dogodkov:

»To so dogodki, ki so strogo rezervirani za polnoletne osebe in potekajo na različnih kraljih. Fetišne zabave se praviloma prirejajo v javnih nočnih klubih z glasno glasbo. Eno od pravil, ki ga morajo udeleženci upoštevati, je način oblačenja, ki mora biti seksi in zapeljiv. Gre za svobodno druženje, zaželeno je, da imajo pari tudi možnost umika v temnejše kotičke, zato imajo klubi, ki to omogočajo, pri najemu prednost.« Preberite več na mična.si.