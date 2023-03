Opozorilo, ki ga moški ne bi smeli ignorirati

Glede na rezultate nedavne raziskave znanstvenikov japonske univerze Yamagata, ki so bili objavljeni v časopisu Plos One je nizek spolni nagon pri moških lahko povezan z višjim tveganjem za prezgodnjo smrt.

Povedano drugače: nizek libido je lahko posledica nekaterih zdravstvenih težav. Zdrav spolni nagon je namreč en od pomembnih pokazateljev dobrega zdravje.

Spoznanja iz raziskave

V prej omenjeni japonski raziskavi, kje je zaobjela 20 969 posameznikov, od tega 8558 žensk in 12 411 žensk, starejših od 40 let, so skušali določiti povezavo med seksualno željo in smrtnostjo v populaciji.

Seksualno željo so sodelujoči s pomočjo vprašalnikov ocenjevali sami, to so znanstveniki primerjali s prezgodnjo smrtnostjo kot posledico srčnih bolezni ali rakavih obolenj.

V sedmih letih, kolikor je študija trajala, je umrlo 503 oseb od tega 67 zaradi srčnih bolezni in 162 zaradi rakavih obolenj.

Natančnejša analiza pa je pokazala, da je bila smrtnost, ne glede ena vzrok, opazno povišana med moškimi z nižjim libidom.

V zaključku raziskave je tako navedeno, da je pomanjkanje spolnega nagona dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt Japoncev, starejših od 40 let.

Pomanjkljivosti raziskave

Treba je dodati, da bodo potrebne še nadaljnje raziskave, da bi se res potrdila povezava med nizkim libidom in prezgodnjo smrtjo, je pa izpostavljanje potencialne povezave pomemben korak do dokončnih odgovorov, so povedali strokovnjaki, ki so študijo opravili.

Obstajajo tudi določena opozorila, ki jih je pri tem treba upoštevati: osebe so odgovarjale le na vprašanje: »Ali trenutni gojite interes do oseb nasprotnega spola?«

Čeprav so vsi sodelujoči vprašanje razumeli kot vprašanje seksualne narave, so pri tem izključeni tisti, ki jih privlačijo osebe istega spola. Prav tako znanstveniki niso upoštevali dejstva, da so nekateri sodelujoči med študijo uživali zdravila, ki slabo vplivajo na libido.

Izvajalci se teh pomanjkljivosti zavedajo, a ob tem dodajajo, da so odprli pot do nadaljnjih raziskav na to temo.

Ob tem opozarjajo, da so s študijo dvignili ozaveščenost glede seksualnega zdravja starejše populacije na Japonskem, saj ta tema tam še vedno pogosto velja za tabu.