Opozorila, ki jih ne smete spregledati na prvem zmenku

Jacob Lucas, britanski strokovnjak za odnose in zveze, razkriva, kakšnega obnašanja na prvem zmenku nikoli ne smete spregledati, saj ne obetajo ničesar dobrega.

Prevelika zgovornost je vedno opozorilo

Na prvem mestu opozarja na pretirano deljenje skrivnosti iz zasebnega življenja: »Osebe, ki so bile deležne neprijetnih izkušenj, seveda s seboj nosijo težko breme in na določeni točki zveze zagotovo beseda nanese tudi nanje.

A za vse je pravi čas, kar prvi zmenek zagotovo ni. Glavni razlog za jadikovanje nad vsem, kar se je nekoč zgodilo slabega, je preverjanje odziva druge strani. Pričakovan odziv, usmiljenje, obsojanje tistega, ki je kriv za nesrečo, in podobno, nekomu, ki je pripravljen prehitro deliti preveč, sporoča, da je z osebo, ki sedi nasproti, lahko manipulirati in manipulacija bo ena glavnih sestavin morebitne zveze,« je prepričan strokovnjak, ki dodaja, da ljudje o slabih izkušnjah praviloma niso pripravljeni o teh pripovedovati nekomu, ki so ga komaj spoznali.

Drugo opozorilo se nanaša na pripovedovanja o bivših partnerjih

»Problematične so oznake v smislu nor, kriv za vse in podobno. Takšni in podobni opisi so velika rdeča zastavica. Bivši so, v vsakem smislu, na prvih zmenkih prepovedana tema. Tudi ko napoči čas za pogovor o njih, negativne oznake in pretirana kritičnost niso na mestu. To namreč nakazuje na nepredelana čustva in na zamere, ki so še vedno prisotne, povedano drugače: nekdo, ki blati ali poveličuje bivšega, ga zagotovo še ni povsem prebolel ali noče prevzeti svojega deleža odgovornosti, da je zveza razpadla.«

Tretje opozorilo je nedoločnost

»Če ste vi tisti, ki organizira zmenke, podaja predloge in sprejema vse odločitve, to ni dober znak. Ste namreč z nekom, ki le pasivno spremlja življenje in pričakuje, da bo nekdo tudi v prihodnosti skrbel za vse, kar je v končni fazi zelo izčrpavajoče.«

Zadnje opozorilo: grdo govorjenje o prijateljih

»Če jih kdo zmerja z idioti, je velika verjetnost, da je to sam, z njim pa zagotovo nočete imeti nobenega opravka. Ne v smislu prijateljstva in ne v smislu partnerstva,« na zadnjo rdečo zastavico opozori Jacob.