Opozorila, da ste v zvezi z napačno osebo

Včasih je težko prepoznati in si priznati, da razmerje žal ne prinaša občutkov, ki ste se jih nadejali. In vse glasnejši so dvomi v pravo izbiro partnerja. Je to res to ali sem v zvezi gospodom napačnim?



Odgovorite na sledeča vprašanja. Če boste večkrat, kot z da, odgovorili z ne, je dejstvo, da ste v razmerju z napačno osebo, opozarja terapevtka Nikki Watkins. Še vzdržujete svoje hobije? Ne? Nobenega, kajti partner od vas pričakuje, da boste gojili zanimanja, kakršna ima on … žal to pomeni le eno: njemu v prid ste zapostavili sebe, s tem, ko ste pozabili na svoje priljubljene dejavnosti, pa žal ne morete rasti kot oseba. Obiskuje z vami družinska srečanja? Znova ne? Še ena rdeča zastavica. Stalno izogibanje srečevanju z drugimi člani vaše družine pomeni, da jih ne sprejema in s tem ne sprejema vas. Ne glede na to, kakšne izgovore najde tedaj, ko sta povabljena na družinsko srečanje. Ga, ko ga drugi ogovarjajo, zavzeto branite? Če ne čutite potrebe, da bi mu morali tedaj, ko nekdo o njem govori grdo, stopiti v bran, si morate priznati, da tudi vaša čustva do njega niso takšna, kot naj bi v razmerju bila. Se včasih spreta? Ne? Nikoli? Čeprav se s tem hvalite, to žal ni dober znak. Kajti popolna odsotnost spora pomeni, da se nekdo v zvezi povsem podreja, kar ne more biti dobra popotnica. Vam skupni trenutki prinašajo veselje? Ne in zato denimo zvečer pred televizijo hitro zaspite? Še en pokazatelj, da z vajini zvezo nekaj ni v najlepšem redu. Pogosto razmišljate o seksu? Sicer da, vendar ne z njim … torej že sami veste, da so dodatne besede odveč. Če med vama ni spolne privlačnosti, potem je nekaj kot na dlani: on ni gospod pravi, temveč, žal, gospod napačen …

Komentarji: