Onina zgodba 2023: Zaupajte nam najbolj usodno odločitev in osvojite bogato nagrado

Reviji Ona in Onaplus razpisujeta tradicionalni literarni natečaj za Onino zgodbo 2023. Drage bralke in spoštovani bralci, pridružite se nam v ustvarjanju odličnih besedil. Ali je še kaj lepšega kot brati strastne pripovedi? V navdih naj vam bo letošnji naslov Tista noč. Se spomnite tiste noči, ene same, ki vas je zavrtela v viharju čustev? In ko je razum odšel. Na srečo, taisto noč. Vaša cenjena literarna dela pričakujemo najkasneje do torka, 16. maja 2023.

