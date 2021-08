Onina zgodba 2021: 10 finalistk, glasujte za zmagovalko

(Ne)dokončano. To je bil letošnji naslov, ki je usmerjal ustvarjalke pisane besede in, kdo ve, bržkone tudi kakšnega pisca kratkih zgodb. Na naš naslov je do 3. maja prispelo 126 raznolikih literarnih del. Vaših dokončanih zgodb. Vse je prebrala komisija in odbrala deset finalistk za Onino zgodbo 2021. Preberite jih in glasujte za zmagovalko na Onaplus.si