Ohranimo bližino v odnosu: iskreno izražajmo zanimanje za partnerja

Občutek intime med partnerjema je zelo pomemben za uspešen odnos, a z leti lahko zaradi rutine pozabite, kako pomembno je ohranjati bližino.

Radovednost

Ko ste z nekom že dolgo v zvezi, imate občutek, da ga poznate v dno duše in da o njem ne morete izvedeti ničesar novega, kar pa je daleč od resnice. Ni treba, da se vedno dogaja kaj novega, zagotovo pa se stvari vedno dogajajo nekoliko drugače, kar lahko pomaga ohraniti radovednost. Ko se z iskro v očeh pogovarjate o čemer koli, tudi o spolnosti, s partnerjem utrjujeta vez.

Ranljivost

Dovolite si biti ranljivi in pokažite svoje šibke točke, saj partnerja tudi to zanima in povečuje njegovo radovednost. Tako dopuščate, da se vam nekdo približa, vas spozna bolje in je bolj motiviran, da vas zadovoljuje.

Sodba

Ne sodite. Niste v partnerjevi koži, zato ne morete resnično vedeti, kako se človek počuti, lahko pa vedno izrazite svoje mnenje. Sodba namreč nikoli ne izboljša stvari.

Potrditev

Nikoli ni odveč partnerju izraziti podpore, občudovanja in ljubezni. Ko je nekdo sprejet, daje od sebe najboljše, tudi med rjuhami.