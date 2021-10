Odvrzite ga: danes je dan brez modrčka

Svetovni dan brez modrčka je vzcvetel iz medicinskega dogodka BRA (Breast Reconstruction Awareness) v kanadskem Torontu, kjer preživele z rakom dojke spodbujajo k razmisleku o rekonstruktivni operaciji. Prvi tovrstni dogodek je potekal leta 2011, kasneje pa je iz njega nastal dan brez modrčka (No Bra Day), katerega cilj je spodbuditi ženske, da uživajo brez okovov nedrčka in se seznanijo s simptomi raka dojke.



Čeprav je v očeh nekaterih to še vedno nekoliko kontroverzen dogodek (nekateri trdijo, da gre za eksploatacijo ženskih teles in omalovaževanje bolezni), organizatorji zatrjujejo, da je namen tega dneva še kako resen – osveščati o samopregledovanju prsi in raku dojk s ključnikom #nobraday na družbenih medijih in spodbujanjem žensk, da na ta dan za 24 ur odvržejo modrčke.



Seveda pa lahko ženske ob tem dnevu podprete tudi moški, in sicer tako, da oblečete nekaj vijoličastega. Te barve so lahko nogavice, kravata, spodnje perilo ...

Samopregledovanje je ključno

Ključno vlogo pri odkrivanju ima ženska sama: veliko zatrdlin, za katere se po opravljenih preiskavah izkaže, da so rakave, namreč odkrijejo same s samopregledovanjem. To naj ženske začnejo po 20. letu in ga opravljajo enkrat na mesec, najbolje od 7. do 10. dne po končani menstruaciji. Ženska v menopavzi naj si za samopregled izbere vedno isti dan v mesecu. K zdravniku pojdite, če zatipate zatrdlino, ki je vedno na istem mestu in se ne spreminja z menstruacijskim ciklom, ali če opazite izcedek ali ugreznjeno bradavico.