Odlična novica za moške: več ima vaša ženska oblin, srečnejši ste

Odnos med moškim in žensko je predmet številnih raziskav na različnih področjih znanost. Mehiški znanstveniki so se v eni od njih odločili analizirati telesno maso zakonskih partnerjev, saj so želeli preveriti, ali obstaja povezava med kilogrami in zakonsko srečo. Rezultati so povzročili plaz odzivov in deljenih mnenj.



V raziskavi so ugotovili, da so srečnejši tisti moški, ki so poročeni z ženskami, za katere se meni, da so močnejše postave. Primerjalna študija je pokazala, da so bili ti moški kar 10-krat srečnejši od tistih, ki so se poročili s suhimi ženskami. Prvi tudi lažje rešujejo vsakdanje težave in se več smejijo. Njihove ženske so skrbnejše in jim namenjajo več pozornosti. Posledično so slednji srečnejši. Večina moških, ki so poročeni s polnejšimi ženskami, meni, da so te v zvezi iskrenejše, saj ne skrivajo svojih 'pomanjkljivosti', prav tako pa naj bi bile zaradi tega privlačnejše. Mnogi tudi menijo, da bo pri njih nosečnost potekala lažje, ker imajo širše boke, zaradi česar so primernejše za porod.



Kakor koli že, resnične sreče med partnerji ne določajo le kilogrami, ampak tudi ljubezen, odrekanje in sodelovanje. Ali bo nekdo našel svojo srečo pri suhici ali ne, je odvisno izključno od osebnih želja posameznika.



​Kaj pa vi menite o zgornji hipotezi?

