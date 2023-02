Odgovori na vprašanje, zakaj seksamo vse manj (niso krivi le telefoni in družabna omrežja)

Več raziskav je pokazalo, da so zadnjih nekaj let spolni odnosi tako pri starejših kot pri mlajših generacijah redkejši, kot so bili pred tridesetimi leti. A čeprav za to mnogi krivijo pametne telefone in družabna omrežja, krivde ne gre pripisovati zgolj tem.

