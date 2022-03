Odblokirajte orgazem: bolj se trudiš, težje ga je doseči

Orgazem je zaželena in zelo prijetna izkušnja tako za moške kot za ženske, vendar ga včasih težko doživimo.

Vrhunec naj ne bo cilj pri vaših posteljnih igricah. FOTOGRAFIJE: ShutterStock

Za nekatere je to lahko pravi izziv, pa naj si ga želijo doseči sami, s partnerjem ali v povsem tretjih okoliščinah. Obstaja namreč vrsta razlogov, zakaj se mora nekdo boriti in na vse kriplje truditi za to naslado, od psihičnih do fizičnih. Nič dobrega ne prispevajo niti utrujenost, stres, premalo vzburjenosti, pritisk, sram…

Borba za orgazem

Seksualna terapevtka Kate Moyle zato pojasnjuje, da naj ne bo cilj spolnega odnosa, saj lahko to še dodatno zmanjša možnosti za vrhunec.

»Prepogosto, tudi če je seks odličen, se pari, ki ne doživijo orgazma, počutijo, kot da bi ga morali, kar je povsem nekoristno, saj ljudi prikrajša za toliko drugih užitkov,« je prepričana. Po njenem mnenju je najbolj ironično dejstvo, da obstaja večja verjetnost, da bo nekdo s poskušanjem doživeti orgazem tega le ustavil. »To se zgodi zato, ker smo pod pritiskom in občutimo tesnobo, ko se trudimo, namesto da se osredotočimo na prijetne občutke, ki bi nas lahko popeljale v višave,« pojasnjuje Moylova.

Osredotočite se na čutila

Svetuje, da se osredotočite na tisto, kar vam v tistem trenutku najbolj prija. »Če opazite, da vam misli začenjajo begati, se osredotočite na čutila in na tisto, kar lahko občutite,« dodaja.

Kot drugi razlog borbe za naslado vidi v slabi spolni vzgoji, ki da se je v glavnem usmerila na vlogo reprodukcije, in ne na užitek. »Spolna vzgoja je ignorirala del, pomemben za užitek, in to je klitoris. O seksu je treba odkrito govoriti in spodbuditi ljudi, da sami raziskujejo svoje telo. Vzemite svojo spolno vzgojo v svoje roke,« pravi terapevtka. Pogosta ovira do orgazma je tudi sram, ki ga nekateri občutijo ob seksu.

Da bi prešli to oviro, terapevtka svetuje, da premislite, kakšna sporočila glede seksa ste prejemali skozi življenje in kako so ta oblikovala vašo perspektivo o njem. Na borbo za užitek lahko vplivajo tudi zdravila, kot so antidepresivi, ali hormonske spremembe, morda tudi zdravstvene težave zaradi pogostih infekcij in zato bolečih spolnih odnosov.