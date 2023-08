Obžalovanja ločenih

Ločitev največkrat ni enostavna, a ko je najhujše mimo in nekdanja zakonca pogledata nazaj, pogosto spoznata, da bi marsikaj lahko naredila bolje.

Izkazovanje ljubezni

Drobne pozornosti, kot sta držanje za roko in poljub, skratka, vse, zaradi česar se partner ob vas počuti ljubljen in zaželen, pomagajo ohranjati zdrav in srečen odnos. Ločenci se po večini strinjajo, da je bilo v zakonu tega premalo, z ene ali druge strani, in obžalujejo, da niso vložili več truda.

Drugo mnenje

Zakonci se pogosto ne strinjajo o različnih stvareh, kar ni nujno narobe, a je pomembno, da upoštevata drug drugega in da na koncu skleneta kompromis. Številni zakoni razpadejo, ker se partnerji niso pripravljeni prilagajati, kar potem obžalujejo.

Pogovor

Pomanjkanje komunikacije je eden poglavitnih vzrokov, zaradi katerih se ljudje ločujejo; raziskave celo kažejo, da je to krivo za kar 40 odstotkov razhodov. Nekdanji zakonci menijo, da so vlagali premalo truda v pogovor, pa tudi v poslušanje partnerja. Ni namreč pomemben sam pogovor, ampak tudi, da se v resnici slišita.