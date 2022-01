Obvezno za srečno zvezo

Ameriški psiholog Lewis Sterman je k sodelovanju povabil 790 parov, ki so bili v zakonu od enega do trideset let. Dolgo jih je opazoval in jim zastavljal različna vprašanja, na podlagi svojih opažanj pa je sestavil seznam stvari, brez katerih srečna zveza ni mogoča.

V zvezi srečne ženske so po naravi:

Ljubeznive, nezamerljive, nezavistne, znajo sodelovati, sprejemajo nasvete, rade pomagajo, se trudijo osrečiti druge, se zavzemajo za druge, jih ni strah trdega dela in so optimistične.

Nesrečne ženske so:

Napete, spremenljivega razpoloženja, agresivne, dominantne, egocentrične, nepotrpežljive, površne.

Srečni moški so po naravi:

Uravnoteženi, sprejemajo idejo enakosti med spoloma, sodelujejo, so stabilni, niso obsedeni sami s seboj, so razumevajoči.

Nesrečni moški so:

Zamerljivi, imajo manjvrednostni kompleks, vzvišeni, obremenjeni s tujim mnenjem, težijo k dominaciji v zvezi, se težko dokazujejo pri delu.

Sterman meni, da so vir sreče in nesreče v razmerju na prvem mestu osebnostne lastnosti partnerjev, saj najbolj vplivajo na vsak odnos in s tem seveda tudi na intimno zvezo.

Kako bo zakon videti, je predvsem odvisno od tega, kaj zakonca prineseta iz primarnih družin, kamor sodi naslednje: