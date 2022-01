Obvezni pravili pri svinganju

Svinganje že dolgo ni več tabu, pa vendar še vedno ostaja zavito v tančico skrivnosti. Če vas to mika, je prav, da spoznate osnovo.

Sporazum

S partnerjem se morata o svingerskem življenjskem slogu povsem strinjati, določiti pravila igre in se jih vedno držati. Svingerska skupnost je velika, a zelo spoštljiva do svojih pripadnikov, vendar spoštovanje teče v obe smeri. Preden se odpravite na svingersko zabavo, obiščite svingerski klub, kjer si boste v varnem okolju nabirali prve izkušnje. Saj so tudi zabave varne, a veliko bolj odprtega tipa.

Varnost

Poleg dogovora in pravil, ki jih imata partnerja in se jih nepreklicno držita, morata imeti varnostno besedo kot zaščito, kot izhod v sili. Gre za geslo, ki ga določita in poznata le partnerja med seboj, ko ga eden od njiju izreče ali da znak, to pomeni, da je zabave konec, ker ne uživa več, da se želi dobiti na samem in pogovoriti, zagotovo pa to vedno pomeni, da se početje preneha.

Pod varnost spada tudi varen seks, na katerega ne smete pozabiti. Kondomi so obvezni!