Obvezne vaje za dober seks

Če ste keglove vaje do sedaj povezovali s staranjem, nosečnostjo in porodom, morate spremeniti pogled nanje. Kajti vaje za krepitev mišic medeničnega dna bi morali izvajati ne glede na starost in ne glede na to, ali ste rodili ali ne. Te namreč preprečujejo inkontinenco ter med drugim zagotavljajo boljši seks. Kako vplivajo na spolni odnos? Po njihovi zaslugi so namreč ženske občutljivejše za dražljaje, moški pa lahko dlje časa zadržijo erekcijo. Keglove vaje bi torej morali redno izvajati tudi predstavniki močnejšega spola. Kako jih pravilno izvajati? Način je enostaven, najprej pa morate omenjene mišice in njihov položaj v telesu določiti. To najlažje storite tako, da med uriniranjem ustavite curek urna. Ko mišice določite, jih stiskajte in sproščajte večkrat na dan. Vaje lahko izvajate neopazno kadar koli in kjer koli, pazite pa, da jih boste izvajali prav in da ne boste z njimi pretiravali. Kajti tako kot prešibke mišice medeničnega dna tudi prenapete ne morejo dobro opravljati svoje naloge.

