Obvezna vprašanja, ki jih morate zastaviti pred poroko

Torej, naznanila sta zaroko, priprave na veliki dan so v polnem teku in, čeprav imate nekaj pomislekov, se vam zdi, da ni poti nazaj.

Nikogar, ki je vpleten v priprave ali je zgolj v pričakovanju vaše poroke, nočete razočarati. Pa vendar, nič še ni odločeno in strokovnjakinja za mentalno zdravje Erin Parisi ter zakonska in družinska terapevtka Heidi McBain svetujeta, da si, preden zadeve izpeljete do konca, zastavite štiri vprašanja in si iskreno odgovorite nanje.

Se želite poročiti zato, ker nočete ostati sami?

Strah pred samoto je zasajen globoko in nas pogosto vodi v napačne odločitve.

Odločitev za zakon pa nikoli ne sme temeljiti na tem, sicer prvobitnem strahu, kajti beg pred samoto nikakor ne more biti vzrok, da se nekomu zavežete za vse življenje.

Se čutite dolžni poročiti?

Zato, ker to od vas pričakuje vaša družina, ker si to želijo njegovi starši, ker sta že rezervirala prostor za zabavo in celo poročno potovanje … res je, da ne bo prijetno izraziti pomislekov ali celo odpovedati poroko, a če čutite, da se podajate na napačno pot, je bolje odstopiti od načrtov.

Konec koncev ne gre za življenje tistih, ki naj bi jih razočarali, temveč za vaše življenje.

Vstopam v zakon zaradi finančne varnosti?

Zagotovo zakon nudi določeno stopnjo finančne varnosti, a ta nikoli ne sme biti razlog za sklenitev zakonske zveze.

Sploh pa ne smete razmišljati o njej kot o načinu za reševanje finančnih težav. Poroka zaradi denarja se praviloma ne konča kot srečna zgodba.

So vzrok za poroko leta?

Zaradi katerih ne samo, da se obremenjujete sami, temveč vam prigovarja tudi okolica ki meni, da se pri določeni starosti spodobi poročiti in začeti z družino.

Tudi to je povsem napačen razlog za zakon, v katerega bi prav zaradi pritiskov lahko stopili z nekom, ki je pač na voljo in ne z nekom, ki bi bil pravi.

Če na ta korak res niste povsem pripravljeni, potem zanj še ni nastopil pravi čas. Ne glede na to, koliko let štejete in kaj vam prigovarjajo mama, tete, strici in prijateljica, ki je poročena ter že čaka naraščaj.