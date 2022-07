Obstaja pet jezikov ljubezni: ugotovite, katerega govorita s partnerjem

Teorijo petih jezikov ljubezni je razvil dr. Gary Chapman in jo v knjigi The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts (Pet jezikov ljubezni: Skrivnost ljubezni, ki traja, op. p.) podrobneje opisal. Govori o tem, da lahko ljubezen v partnerskem odnosu izražamo na različne načine, in prav je, da različne načine tudi uporabljamo. Vseeno pa naj bi bil pri vsaki osebi izražen en jezik ljubezni, ki ji ta pripisuje največji pomen. Če ji bo partner pozornost izkazoval na tak način, bo lahko v največji meri začutila njegovo ljubezen.

