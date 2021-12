Obnašanje moških, ki ženske odvrne od seksa

V svojem nedavno objavljenem delu so akademiki z ene od kanadskih univerz proučevali, kako tradicionalne vloge v odnosu moški-ženska vplivajo na seksualni nagon pripadnic nežnejšega spola.

Odkrili so, da obstaja cel niz dejavnikov, ki vplivajo na spolno poželenje, en od njih so nepravično razdeljena hišna opravila, natančneje, njena preobremenjenost z gospodinjskimi deli.

»Nepravično razdeljene naloge v gospodinjstvu so en najpogostejših razlogov za njen upad spolne sle in posledično za vse manj seksa v odnosu. Kajti ženske ob njem dobijo občutek, da partner nanje gleda kot na mamo oziroma skrbnico in ne kot na enakovredno partnerko,« so opozorili akademiki in dodali, da njihova odkritja sicer niso nobeno presenečenje, saj se je že večkrat izkazalo, da so razmerja, kjer so dela enakopravno razdeljena in nima nihče občutka, da je z njimi preobremenjen, uspešnejšea. Tudi z vidika spolnega življenja.