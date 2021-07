Katera oblačila so seksi za ženske in katera za moške

Rezultati sveže raziskave danske agencije za zmenke Parship, v kateri je sodelovalo 3800 oseb, so odgovorili na vprašanje, katera oprava je najbolj všeč moškim in katera ženskam.

Oblačila, ki so všeč moškim (in oblačila, ki jim niso)

Sproščena oblačila, kamor sodijo kavbojke, srajca in superge, so priljubljena pri 65 odstotkih moških. 30 odstotkov samskih prisega na minimalistično opravo in ženstven videz, ki poudarja obline. Moškim je všeč tudi moderno oblačenje (27 odstotkov).

Alternativna izbira, denimo široke hlače, hlačni kostimi in poslovna oblačila, pri moških vzbujajo dvom. Več kot polovico vprašanih (53 odstotkov) odvrne preveč vzorcev in barv, prav tako čevlji z debelim podplatom, škornji nad koleni in ugice. Za prvi zmenek torej niso najboljša izbira za vse naslednje pa velja: če mu ni všeč vaš slog oblačenja, ni pravi.

Kaj pa ženske?

Kar zadeva načina oblačenja, največ točk dobijo moški s športnim slogom: majica, kavbojke in superge. Tako meni 66 odstotkov žensk. Tudi ležerne kombinacije so dobrodošle: jakna in široke hlače (54 odstotkov). Elegantna oprava pa očara vsako četrto. Nekonvencionalno oblačenje: vrečaste hlače, neobičajna očala, kričeče srajce in podobno niso najboljši. Samo šest odstotkov žensk se strinja s tem. Ozke majice, ki poudarjajo mišice, so všeč 31 odstotkom žensk. Vpadljiv nakit, verižice, zapestnice in podobno so modni grehi za 49 odstotkov samskih žensk. Ob pogledu na nogavice in sandale bi jih zbežalo 80 odstotkov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: