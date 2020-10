Obilnejši, srečnejši?

Čeprav v zadnjem času veliko parov živi zdravo skupno življenje, še vedno veliko ljudi meni, da se redijo zaradi partnerja, raziskovalci pa so ugotovili, da je to zato, ker so pač srečnejši v odnosu.



Avstralska raziskava, ki je trajala 10 let in je v njej sodelovalo 15 tisoč ljudi, je pokazala, da se zaljubljenci na začetku odnosa pogosto zredijo, v povprečju za dva kilograma, saj hodijo na skupna kosila, romantične večerje, privoščijo si prigrizek ob dobri pijači ... Raziskovalci sklepajo, da je to zato, ker se ljudje, ko se enkrat umirijo v odnosu, preprosto sprostijo in prenehajo toliko paziti na svoj videz oziroma kilograme, saj se počutijo sprejete, ljubljene in varne. Bolj zadovoljni partnerji se pač hitreje zredijo, medtem ko manj zadovoljni pazijo na svojo težo ali celo hujšajo, ker si želijo pritegniti pozornost koga novega.



Točneje študija razkriva, da se samski ljudje v povprečju na leto zredijo za manj kot dva kilograma, medtem ko se ljudje v odnosih lahko zredijo do šest kilogramov. Krivec za to so tudi nezdrave (skupne) navade, kot je grizljanje nezdravih prigrizkov med gledanjem televizije. Če pa ima par otroke, se običajno zgodi, da ljudje pojejo tisto, kar otroci pustijo, in kazalec na tehtnici skoči še višje.