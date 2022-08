Občutljive teme: zahtevajo poseben pristop, da ne povzročijo bolečine

V partnerstvu pride do trenutkov, v katerih se partnerja med pogovorom dotakneta tudi občutljivih tem, ki zahtevajo poseben pristop in posebno pozornost, da ne povzročijo bolečine.

Prijatelji, družina, bivši

O vsem tem se partnerji običajno pogovarjajo in izražajo svoje mnenje, drugače pa je, kadar kritizirajo, kajti kritika ni vedno v pomoč, pogosto ima celo nasproten učinek in posameznika le prizadene, zato pa lahko z dobro komunikacijo daleč pridete. Najbolj pomembno je, da partnerja svoj odnos in sebe postavljata pred druge.

Preteklost

Ne morete je spremeniti, čeprav ima še vedno lahko vpliv na sedanjost, o tem pa lahko razmišljate in se vprašate, kaj lahko spremenite. Enako velja za partnerja, ki ima v odnosu svojo čustveno prtljago, vsak pač s seboj prinese svoje. A staro naj ostane zadaj, da naredi prostor novemu. Ne vrtajte po preteklosti, ampak se usmerite v prihodnost.

Videz

Za nekatere je pomembnejši kot za druge, vseeno pa je komentiranje partnerjevega videza dvorezen meč. Če ga motijo odvečni kilogrami, povešena zadnjica ali plešavost, se mora najprej vprašati, zakaj potem sobiva s tem človekom.