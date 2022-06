Občutljiv začetek zveze: ne objavljajte v družabnih medijih brez dogovora

Začetek odnosa je občutljiv čas, v katerem se dva šele začenjata spoznavati, zato je zelo pomembno, da nekaterih stvari ne prehitevate oziroma jim daste čas, da se razvijejo postopoma.

Če boste vsiljivi in neučakani, lahko naredite napačen vtis in morebitnega partnerja odbijete od sebe. Česa torej ne početi, ko ste na začetku zveze?

Javna objava

Včasih vas lahko zaljubljenost zelo zaslepi in domnevate, da ste po prvem zmenku, sploh če ste ga končali med rjuhami, že na pragu novega odnosa. Še več! Ne da bi se pogovorili z morebitnim partnerjem, na družabnih omrežjih vsem razglasite, da sta skupaj, kar lahko ljudi spravi v zadrego in jih odbije daleč od vas.

Dokler niste prepričani, da o odnosu razmišljate enako, dokler se ne pogovorite, ni prav in ne spodobno, da osebo, s katero ste preživeli nekaj lepih trenutkov, razglasite za partnerja.

Ljubosumje

Razmerje se sploh še ni dobro začelo, vas pa že razjeda ljubosumje in partnerju nenehno zastavljate vprašanja, kje je, s kom, do kdaj, zakaj ... Morda menite, da mu tako izkazujete pozornost, ampak to je rdeča zastava, ki opominja na vašo nesamozavest in jo ljudje običajno tudi tako doživljajo. Ljubosumje je v zdravi meri lahko prijetna začimba odnosa, sicer pa strup.

Središče vesolja

Čeprav niste dolgo skupaj, partnerju že dajete občutek, da ga potrebujete na vsakem koraku, pa naj bo v obliki pohvale, pozornosti ali drugih komplimentov, ampak v resnici potrebujete dokaze za njegovo ljubezen. Najprej in do določene meje je to lahko še prikupno, hitro pa postane pritisk na partnerja, ki svoje potrebe izraža drugače.

Izražanje potreb v odnosu je nujno, vendar ne tako, da nekdo odvrača pozornost od vas samih in postane središče vašega življenja, ki ga obremenjujete s tem. Nihče ne more ves čas dihati samo za vas, kar pa še ne pomeni, da vas ne podpira.