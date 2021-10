O čem ženske lažejo partnerjem

Skoraj vsi se kdaj zatečemo k uporabi nedolžnih laži, s katerimi poskušamo partnerju prikriti resnico, in ženske niso nobena izjema, ko si ne želijo prizadeti nekoga, ki ga ljubijo.

Število spolnih partnerjev

Ali priznati pravo število spolnih partnerjev svojemu moškemu ali ne, je vprašanje, ki si ga zastavi veliko žensk, resnica pa je običajno prikrojena za občutljivo moško dušo. Ni treba, da je samo moški kriv, da ženska ne pove pravega števila, pogosto na to vplivata tudi družba in njen obsojajoči odnos do tega, koliko moških je sprejemljivo za žensko, preden sreča pravega partnerja. Kdor si ne želi poslušati izmišljotin, naj ne postavlja takih vprašanj.

Več kot 90 odstotkov jih je priznalo, da so se že kdaj zlagale o tem, ali so zares doživele vrhunec.

Samozadovoljevanje

Razume se, da so moški tisti, ki se samozadovoljujejo, tudi če imajo doma redne in čudovite spolne odnose. To namreč ne pomeni, da niso zadovoljni, pač pa da radi uživajo tudi sami s sabo. To je splošno sprejeto kot naravno in normalno, kaj pa, ko gre za ženske? Tudi ženske se zelo rade samozadovoljujejo, vsaj 60 odstotkov jih to počne redno, 30 občasno, deset pa nikoli. Moškim tega ne povedo zato, ker ne želijo izpasti pohotne in ker nočejo, da bi mislili, da jih pri seksu ne morejo zadovoljiti.

Misli na drugega

Nihče partnerju ne prizna, da med seksom misli na nekoga drugega, ampak včasih, lahko celo zelo pogosto, se zgodi, da ženska med seksom s svojim partnerjem sanjari o drugem moškem. To je erotična fantazija, s katero ni nič narobe, imajo jo tako moški kot ženske, in ne pomeni nujno dolgčasa v postelji ali potrebe po drugem, ampak preprosto poživitev.

Orgazem

Več kot 90 odstotkov žensk je priznalo, da so se partnerju že kdaj zlagale o tem, ali so zares doživele vrhunec, več kot 60 odstotkov jih o tem celo redno laže. Razlogov je več – včasih preprosto vidijo, da do vrhunca ne bodo prišle, včasih hočejo skrajšati sam spolni odnos, včasih pa si samo želijo, da bi imel moški občutek, da so potešene in da je on glavni krivec za to. Bolje pogladiti kot raniti moški ego. N