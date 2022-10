O čem razmišljate med ljubljenjem?

Strokovnjaki menijo, da ljudje niti v trenutkih skrajne vzburjenosti med spolnim odnosom niso odporni proti delovanju misli, ki se prosto podijo po glavi. Vse niso vedno povezane s seksom, med moškimi in ženskami obstajajo razlike, a tudi podobnosti.

Pa poglejmo, o čem med seksom razmišljajo ženske. Sprašujejo se na primer, zakaj še niso doživele orgazma; ali lahko počasneje; to je neverjetno dobro; koliko bo še trajalo, tudi o seksu z bivšim in seksu s slavno osebo; o več nežnosti; menjavi položaja; zjutraj imam službo; le kje se je tega naučil. In o čem razmišljajo moški? Tudi oni o seksu z bivšo; to je neverjetno dobro; moram se umiriti; o športu; o seksu s prijateljico ali sodelavko in o seksu s slavno osebo; rad bi, da z mano govori umazano; kdaj lahko to ponoviva; zjutraj imam službo, danes ni tako dobro kot sicer.

Na splošno so ženske nekoliko bolj kritične do moških, kar je običajno povezano z doseganjem vrhunca, moški pa si želijo več vznemirjenja. Če se tudi vam dogaja, da se takšne misli zapodijo po glavi, zdaj veste, da niste osamljen primer.