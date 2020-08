O čem on razmišlja ob pogledu na njeno golo telo

Golo žensko telo moškega vselej očara. A ob pogledu nanj njegove misli še zdaleč niso usmerjene zgolj k užitku, ki se mu obeta, temveč razmišlja še o marsičem drugem. Kaj se tedaj podi po njegovih možganih? Zberi se Ko se pred moškim pojavi golo žensko telo, v njem vse podivja. Pospeši se srčni utrip, dihanje je hitrejše, kri udari v ključne organe in le težko skriva vznemirjenje. Da pa ne bi učinkoval preveč neučakano in nestrpno, se prepričuje, naj vendarle ostane zbran, čeprav bi najraje kričal od pričakovanja in sreče. Moram zdržati Strah pred prezgodnjim izlivom, ki bi njo prikrajšal za užitek, je velik. Zato on pogosto vse misli usmerja v prepričevanje sebe, naj se vendar ne konča vse skupaj prehitro. Ko bi vsaj vedel, kako jo pripeljati do užitka Še tako samozavesten ljubimec včasih podvomi o sebi in o poznavanju prijemov, ki bi njegovo drago pripeljali do cilja. Čeprav teh dvomov ne izrazi na glas, so v njegovih mislih zelo prisotni. Res sem srečnež Povedano preprosto: moškega ob pogledu na golo žensko telo preplavi neizmerna sreča. Zakaj dvomi o sebi? Moški preprosto ne morejo razumeti, zakaj bi nekdo z rokami skrival trebuh, dojke ali zakaj bi se raje kot pri svetlobi ljubil v temi. V njihovih očeh je negotovost povsem neutemeljena, saj jim ni jasno, zakaj niso ponosne na svoje lepo telo.