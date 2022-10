O čem med seksom razmišljajo moški in o čem ženske

Vsakomur se je že zgodilo, da mu je med seksom na misel prišlo kaj nenavadnega, prav nič povezanega s trenutnim početjem. Kaj pa se najpogosteje podi po mislih moških in žensk tedaj, ko se predajajo strastem? Na to vprašanje so odgovorili snovalci spletne strani IllicitEncountersa.

Odgovori sodelujočih so res zanimivi, je pa treba na tej točki opozoriti, da je omenjena spletna stran namenjena osebam, ki iščejo zabavo na drugi strani plota in so njihovi odgovori v skladu z njihovimi pogledi na razmerje in spolnost.

To pa so najpogostejši odgovori.

Ženske:

nisem še dosegla orgazma

počasneje ...

to je odlično

kako dolgo bo to še trajalo?

seks z bivšim

bodi nežnejši

seks s slavnim

želim drug položaj

zjutraj moram vstati

le kje se je tega naučil?

Moški: