Novoletni ljubezenski vulkan: tehnika kokos za še več užitkov v postelji

Tako imenovana poza jahačice (ženska zgoraj) in njene številne različice so verjetno znane med klasiki spolnih poz. Zakaj torej svojega ljubezenskega življenja ne bi popestrili s tehniko kokos? Ta ne daje le intenzivnih vrhuncev, ampak rešuje tudi nekatere majhne nelagodnosti, ki jih prinaša klasični položaj jahačice, kot je ta, kam položiti roke. Iskanje podlage za roke ni prav nič sproščujoče in ne pripomore k doseganju vrhunca. Zahvaljujoč tehniki kokos pa so te negotovosti stvar preteklosti. Vaše roke in pesti bodo odslej samodejno sledile vročim gibom in poskrbele za brezskrbne vrhunce.

Kako deluje tehnika kokos?

V čem je trik? Ne skrbite, na naslednji zmenek vam ni treba prinesti kokosa. Trik je v tem, da z boki napišete besedo kokos v angleščini, torej coconut (ste ravnokar poskusili?). S posnemanjem gladkih gibov lahko pripeljete tako sebe kot tudi njega do fantastičnega vrhunca. Lahko ste hitri ali počasni. Z rokami na njegovih bokih ali stegnih se lahko podprete, da okrepite svoje gibe. Seveda lahko za ta trik uporabite katero koli drugo besedo, pomembno je le, da vsebuje dovolj samoglasnikov in soglasnikov.

Ta trik pa ni izključno namenjen le pozi jahačice. Za večjo raznolikost jo lahko uporabi tudi on, ko je na vas.