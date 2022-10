Nova raziskava je pokazala, česa si ženske v resnici želijo med seksom

Raziskava, katere rezultate so objavili v časopisu Journal of Sex & Marital Therapy so pokazali, da je v postelji res vsaka ženska drugačna in domala vsaka prisega na drugačne stil draženja ter dotikanja.

Kar pomeni, da je damo mogoče zadovoljiti le s primerno komunikacijo in poznavanjem njenih seksualnih preferenc. Odgovor na vprašanje, česa si ženske želijo v postelji se torej glasi: imeti priložnost povedati in biti slišane.

Klitoris in oralni seks

Je pa res, da je 75 odstotkov žensk povedalo, da za doseganje vrhunca potrebujejo stimulacijo klitorisa in le 18 odstotkov, da lahko orgazem dosežejo zgolj s penetracijo.

Prav tako dame, ki težje dosežejo vrhunec, hrepenijo po oralni stimulaciji, a več kot polovica sodelujočih zanjo partnerja ne prosi, saj menijo, da bi s tem nanj vršile preveč pritiska.

Kar je škoda, saj na koncu ostanejo nepotešene in tako, kot domala povsod, se tudi na tej točki zatakne pri komunikaciji.