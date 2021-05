Notranja lepota je magnet

Razmislite o svojih željah

Poiščite svoje mesto pod soncem

Bodite, kar ste

O sebi začnite razmišljati pozitivno. FOTO: Pixel/Getty Images

Privlačite to, kar mislite

Privlačnost ni samo stvar zunanjosti in videza, ampak je povezana z notranjim žarom, ki ga ljudje nosijo v sebi, nekateri bolj, drugi manj zavedno. Kaj lahko storite, da bo notranja lepota žarela tudi iz vas in privabljala ljudi?Sliši se preprosto, a ni vedno najlažje biti popolnoma iskren do samega sebe in si priznati, česa si želite in česa ne. Razmislek o tem je obvezen in ne pomeni, da ste izbirčni. Ni treba, da se z osebo ujemate v vseh podrobnostih, zagotovo pa je dobro, da s partnerjem delita isto življenjsko filozofijo.Vsak človek je edinstven in mora najti način, da se izrazi, od najbolj preprostih stvari do velikih prepričanj. In vsak, ki počne nekaj, kar ga osrečuje, bo okrog sebe znal širiti pozitivno energijo, ki se bo drugim zdela privlačna. Ko bo nekaj strastno počel, bo sporočal, da se ima rad in da rad živi zadovoljno. Nikoli ne bi smeli zaradi drugih opustiti nečesa, kar vas izpolnjuje.Ne reče se zaman, da morate najprej vzljubiti sebe, preden bi lahko imeli radi tudi druge, kajti šele ko se imate radi sami, vas lahko imajo še preostali. Zato ne iščite partnerja, zaradi katerega bi se počutili popolne, ampak se raje sprejmite z vsemi napakami in pomanjkljivostmi vred, začnite se počutiti dobro v svoji koži. Kdor zna sprejeti svoje negativne plati, bo toliko lažje razumel, da jih ima tudi partner, in zaradi tega ne bo obsojal ne sebe ne njega, nerealna pričakovanja pa nas lahko zelo veliko stanejo.Če o sebi razmišljate, da ste nezanimivi in nevredni ljubezni, jo boste zelo težko pritegnili v lepi obliki. Če razmišljate, da ste več vredni kot drugi, boste verjetno zamudili kakšno lepo priložnost za spoznavanje novih ljudi. Očistite svojo glavo negativnih misli in raje izberite možnost, da je nekje na svetu, morda že za prvim vogalom, sorodna duša samo za vas.