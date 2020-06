Nista vedela, kako nastanejo otroci

V bolnišnici so jima pojasnili, kako se morata zadeve lotiti. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Medicinske sestre so zakladnica takšnih in drugačnih zgodb, zato ni čudno, da jih jev svojih spominih na 40-letno delo zapisala tudi v knjigi. Vsaka zase je biser, dve vam razkrivamo.Rachael se spominja, da je nekega dne v bolnišnico prišel mlad par, ki naj bi se zdravil zaradi neplodnosti. Mož in žena sta povedala, da sta že dolgo skupaj in da sta tudi poročena že kar dolgo, a otrok vseeno ni od nikoder. Potem ko so se na kliniki začeli ukvarjati z njima, pa se je Rachael posvetilo, da ne gre za neplodnost, ampak da zakonca preprosto ne vesta, da je za otroka treba seksati.Skupaj sta bila polovico življenja, ne da bi seksala, ker tega pač nista znala, dokler jima niso vsega pojasnili in ju poslali domov skupaj z navodili, kako naj v postelji ravnata drug z drugim. »Veseli me, da se nista več odlepila drug od drugega, ko sta enkrat začela,« v smehu doda medicinska sestra.Vsi primeri pa niso tako zabavni, kot na primer takrat, ko je obiskala novorojenčka na domu, izkazalo pa se je, da otrok v resnici živi v bordelu, iz česar pa ni delala težav. »Bili so čisto drugi časi, danes bi verjetno ravnala drugače.«