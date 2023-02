Nika Vistoropski: Ljubezen je izbira, zlasti ko je hudo in te partner ne osrečuje

»Ljubezen je izbira. Najbrž je preprosto biti zaljubljen na svoj poročni dan. Najbrž je preprosto biti zaljubljen na prvem zmenku. Ali ko ležiš v postelji s partnerjem. Udobje, radost, toplina in varnost in zabava in mir, ki ga ta človek prinaša s sabo. Ker je pomirjajoče, ker se zdi, kot da sta dva v skupnem trenutku, ki nadgrajuje občutek je*ene vsakdanjosti, banalnosti življenja. Doživljaš lepoto, ki zareže v drobovje. Ni pa tako zelo preprosto biti zaljubljen, ko partnerju oče umira zaradi raka ali če je pravkar izgubil službo in nima denarja, če trpi zaradi duševne stiske in do tebe ni najbolj prijazen. V teh okoliščinah ni več tako zelo preprosto biti zaljubljen.

