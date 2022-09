Ni mi več do spolnosti, ker se bojim, da me bo partnerica kastrirala

Ti prizori so bili zame kot moškega ponižujoči. Hkrati se me je polastila kastracijska tesnoba. Te, očitno latentne tegobe, ki so jo sprožili kruti filmski prizori, se od takrat ne morem znebiti in moje spolno življenje je uničeno. Odkar sem gledal ta film, nisem imel vaginalnega spolnega odnosa. Misel, da ženska na skrivaj razmišlja o »vagini dentata« in se zabava ob ideji, da me kastrira, me spravlja v stisko. In vendar, ideja me vzburja ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.