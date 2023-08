Nezvestobo je mogoče preboleti

Nezvestoba pretrese odnos do temeljev, saj gre za izdajo zaupanja, a veliko je parov, ki se vendarle ne razidejo. Kako se spopasti s prevaro, kako jo preboleti in zakorakati v lepšo prihodnost?

Žalost

Če ste bili prevarani, ste prizadeti in žalostni, potrebujete čas, da se umirite, razmislite ali pa se samo umaknete, ko trpite. Do tega imate vso pravico in nihče vas ne bi smel priganjati, kdaj se mora žalost končati. To je proces, ki lahko traja dolgo, a če sta s partnerjem odločena premagati tudi to, vztrajajta. Ne preskakujte tega koraka, ne zanikajte bolečine, sicer se vam bo vedno znova vračala.

Prvo mesto

Večina prevaranih se sprašuje, kako se bo odzvala okolica, kako zadevo pojasniti otrokom, kako naj se vedejo v službi itn. Le redkokdo pa v bolečini pomisli, da bi sebe postavil na prvo mesto in se posvetil svojim občutjem. Šele potem, ko boste poskrbeli zase, se boste lahko ukvarjali z drugimi.

Če ste še tako žalostni, jezni, potrti in prizadeti, ne dovolite, da to prevzame nadzor nad življenjem. Ta prevara vas ne opredeljuje, ne dovolite si, da se vas polasti. Naj prevlada razum. Ne glede na končni izid s partnerjem je pred vami življenje, ki ga je treba zajemati z veliko žlico.

Pomoč

Nemalokrat vseh stisk ne moremo podeliti z najbližjimi, ampak potrebujemo nekoga nepristranskega, tretjo osebo, ki nam lahko da strokovni nasvet, torej terapevta. Ne sramujte se tega koraka, le poskrbite, da boste našli terapevta, s katerim boste zlezli iz težav, ki vas bo spodbujal in vas vodil ob poti.

Odgovor

Enkrat, morda ne takoj, ampak nekoč zagotovo, se boste vprašali, zakaj vas je partner prevaral, in nujno bi bilo, da se o tem pogovorite tudi z njim. Potrebujete razlog, odgovor, nekaj, na čemer boste zares lahko spet gradili – ali pa tudi ne.