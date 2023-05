Nevrobiologinja odkrila ključ do dobrega seksa

Potem ko je za eno od britanskih podjetij skupaj s sodelavci izvedla študijo o spanju, je nevrobiologinja Verena Senn poudarila, da spanec vpliva na čisto vse vidike življenja, torej tudi na seksualnega.

»Kadar ne spimo dovolj, se v telesu poviša raven hormona kortizola in zniža količina testosterona, posledično je manjša seksualna želja in zelo verjetno, če do njega vendarle pride, manjša tudi možnost, da bo seks dober.«

Ob tem je dodala, da dober spanec viša samozavest, pripomore k boljšemu delovanju avtonomnega živčnega sistema, ki uravnava naše osnovne telesne procese, kot sta dihanje in prebava ter vpliva na spolne funkcije.

Drugo mnenje

Še ena, v časopisu Journal of Sexual Medicine objavljena raziskava je pokazala, da je pri ženskah z vsako uro spanca (količina vendarle ne sme presegati desetih ur) več za 14 odstotkov večja verjetnost, da bodo dale pobudo za seks.

»Kvaliteten in primerno dolg spanec dvigne raven energije in izboljšuje spolno vzdržljivost, pod njegovim vplivom se povišata samozavest in samopodoba, hkrati se v telesu zniža raven hormonov, ki povzročajo stres. Zaradi dobrega spanca se izboljša kreativnost in poveča se verjetnost za eksperimentiranje v postelji. Tako z vidika novih poz kot bolj domiselne predigre,« je pojasnila Sennova in dodala:

»Upam si trditi, da je ključ do dobrega seksa od sedem do devet ur kvalitetnega spanca.«