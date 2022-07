Nevarnosti seksa pod milim nebom

Seks pod milim nebom, pa naj bo na plaži, na gozdni jasi ali na domačem vrtu, ima svoj čar. Kajti telesi ob njem preplavi adrenalin, ki še dodatno začini celotno doživetje in prevetri seksualno rutino.

A da bi res prinašal le užitke, je pri njem treba upoštevati nekaj pravil.

Stran od oči in s primerno zaščito

Prvo se glasi: izogibajte se obljudenim plažam in krajem, kjer je veliko otrok. Drugo: na zabavno dejanje se pripravite in imejte s seboj veliko odejo ali drugačno podlago ter seveda, poiščita kotiček, ki je skrit očem drugih.

Ob tem ostanite na realnih tleh in ne idealizirajte seksa na prostem, kajti ta ima tudi nekaj negativnih plati. Prva je ta, da res ni najbolj udoben, saj podlaga praviloma ni mehka, lahko se zgodi, da vaju bodo zmotile žuželke ali celo večje živali in tudi, da vaju bo opeklo sonce. Repelent in krema za sončenje sta torej obvezni opremi.

Zato, seks pod milim nebom da, nepremišljenost in zaletavost pa tudi pri njem, tako kot pri drugih oblikah spolnega akta, ni najbolj zaželena.