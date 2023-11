Nekateri bi za partnerja naredili preveč

Nekaj prilagajanja potrebuje vsak odnos, ampak zgolj sklepanje kompromisov vas ne bo osrečilo, zveza prav tako ne bo nič trdnejša. Česa ne bi smeli početi samo zato, da bi ugodili partnerju?

Odrekanje

Vsaka družina ima svojo dinamiko, z novim odnosom oziroma partnerjem pa se lahko marsikaj spremeni. Nenadoma nimate več toliko časa, da bi sodelovali v prav vseh družinskih zadevah, se družili z vsemi prijatelji, a to naj bo vaša odločitev. Če vas partner prepričuje, da se odpovedujete družini in prijateljem, pošteno razmislite, kam pes taco moli.

Hrana

Niso vsi rojeni kot manekeni in manekenke, nekateri uživajo v hrani in nimajo ravno popolne postave, a to ne bi smela biti težava, če so zdravi in dobrega počutja. Če vam partner prigovarja, koliko naj jeste in kakšno postavo morate imeti, da boste zadostili njegovim merilom, se vprašajte, kaj ga sploh privlači pri vas.

Otroci

Odločitev o povečanju družine mora biti skupna, z njo se morata strinjati oba partnerja in deliti srečo. Nekateri pari se o tem dogovorijo, drugim se preprosto zgodi, a imeti otroka le zato, ker si tako želi partner, ni dobra oblika načrtovanja družine in lahko prinese tudi mnogo gorja.

Videz

Ljudje imamo svoj okus za oblačenje, ki ni vedno všeč vsakomur, a je del naše osebnosti. Stil se običajno z leti spreminja, a ko začne vaš videz partnerja obremenjevati tako zelo, da se vtika v to, kar nosite, vas nikoli ne pohvali ali celo zahteva, da se oblačite tako, kot je všeč njemu, je to znak za preplah.

Spolnost

Intima je že tako sama po sebi občutljivo področje, kjer se razgalimo do konca in smo zato hkrati močni in krhki. A ko nas nekdo sili početi nekaj, kar nam v seksu ni všeč, se ponižujemo, to pa ima lahko usodne posledice za posameznika in za odnos.