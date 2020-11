Nehajte misliti na bivšega

Vajina zveza je razpadla in veste, da je bilo tako prav, a si ne morete pomagati. Čeprav se upirate, se vam misli kar same vračajo k njemu, pri srcu vas stisne in obiskujete kraje, kjer veste, da se zadržuje, samo da bi ga videli. Se sprašujete, kako lahko nehate misliti nanj?



Zamotite se, svetujejo psihologi. Najpomembneje je, da ste čim večji del dneva zasedeni z različnimi dejavnostmi. Pomembno je, da se čim bolj zaposlite. Vpišite se na kak tečaj, raziskujte svoje mesto, odkrivajte nove kotičke, zakopljite se v knjige, če imate vrt, ga preuredite, enako lahko naredite s stanovanjem. Vsakič, kadar pomislite na bivšega, prebarvajte kakšno steno, posadite novo rastlino, izpulite nekaj plevela in podobno. Tako se boste hitro zamotili in sčasoma ugotovili, da se imate prav odlično tudi brez njega.



Včasih pa ne gre tako zlahka – bivši je še kar del vaših misli. Takrat si lahko pomagate tako, da si zastavite urnik in si rečete, da boste nanj mislili ob točno določenih urah v dnevu. Določite si 15 minut časa in takrat intenzivno mislite nanj, jokajte, se smejte, obujajte spomine ... Po 15 minutah pa naj vam zazvoni alarm kot znak, da se morate zamotiti z novim opravilom.